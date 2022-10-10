عقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس، في القاهرة اجتماعاً مع وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية مصر العربية.وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين المصريين لأداء نسكهم بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030. وأوضح وزير الحج والعمرة أن الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة بين البلدين لتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة بطمأنينة ويسر، لافتاً إلى التسهيلات المتعددة التي تتيحها الجهات المعنية في المملكة لاستقبال المعتمرين من جميع أنحاء العالم.من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بزيارة وزير الحج والعمرة والوفد المرافق له، منوهاً بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التي تبذلها.