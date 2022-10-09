إلحاقاً للبيان الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، بشأن رصد انسكاب زيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية، أوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري، أن أعمال اللجنة المحلّية وفرق العمليات البحرية والساحلية والجوية وكافة الجهات الداعمة والمشاركة ما زالت قائمة ومستمرة على مدار الساعة.

وأكد المطيري أن فرق العمليات الميدانية تمكّنت من مكافحة الانسكاب وبشكل كبير حتى هذه اللحظة والسيطرة عليه في موقع محدد، مع استمرار أعمال المسح الساحلي والبحري والجوي، موضحاً أن تقارير الهيئة العامة للموانئ تشير إلى أن عمليات الملاحة البحرية في ميناء الملك فهد الصناعي تسير بشكل فاعل ولم تتأثر بالحادث.

كما أكدت الهيئة الملكية بينبع استمرارية الأعمال في مختلف المنشآت الصناعية بأعلى مستويات الكفاءة، وأن الهيئة لم ترصد حتى الآن أي أثر سلبي ناجم عن الحدث على صحة الإنسان أو على البيئة البحرية والكائنات الحية في المنطقة، بالتعاون مع المراكز البيئية ذات الصلة.