دشّن محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بمركز الرعاية الصحية الأولية في حي الضباط، بحضور مدير القطاع الصحي في المحافظة مالك بن جارالله، الذي ذكر أن وزارة الصحة أطلقت الحملة في جميع مناطق المملكة تحت شعار «استعد للشتاء».

فيما أوضح رئيس قسم الطب الوقائي بالقطاع الصحي الدكتور عاصم عبدالواحد، أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر تأثراً وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكداً أمان ومجانية التطعيم، وأنه لا توجد له آثار جانبية تُذكر، فيما يتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية في المحافظة.

وبيّنت وزارة الصحة، أن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية تكمن في تلقي اللقاح، فيما تسعى من خلال الحملات إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، والحملات الخارجية التي تزدحم بالعدد المستهدف للحملة، وخفض معدل المصابين، والمنومين في المستشفيات.