بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة تايلند ماها فاجيرالونجكورن، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.

وقال الملك «علمنا بنبأ حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة تايلند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة تايلند ماها فاجيرالونجكورن، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لجلالتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لجلالتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً».