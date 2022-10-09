بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء مملكة تايلند برايوت تشان أوتشا، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.

وقال الملك «بلغنا نبأ حادثة إطلاق النار في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ونبعث لدولتكم ولأسر الضحايا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء مملكة تايلند برايوت تشان أوتشا، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.

وقال ولي العهد «تلقيت ببالغ الأسف نبأ حادثة إطلاق النار في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً».