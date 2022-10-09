عقد محافظ ⁧محافظة الكامل⁩ حبيب العازمي ⁩اللقاء الأول بمشايخ القبائل بالمحافظة بحضور مديري الأجهزة الحكومية ظهر اليوم (الأحد) بمقر الساحة الشعبية بالمحافظة وحثهم على أداء واجبهم تجاه أفراد قبائلهم وخدمتهم والتعاون مع الأجهزة الحكومية لتحقيق التنمية في المحافظة ومراكزها، مشيرًا الى أن توجيهات ولاة الأمر هي قضاء حوائج المواطنين والتفاني في خدمتهم.

وطرح مشايخ القبائل على المحافظ عددا من الطلبات، يأتي في مقدمتها ازدواجية طريق المحافظة الذي يربطها بمكة المكرمة وجدة، ودعم مستشفى الكامل ببعض التخصصات، وإقامة مهرجانات سياحية وأنشطة وفعاليات في المحافظة ومراكزها.

ووعد المحافظ مشايخ القبائل والأهالي بنقل طلبات المحافظة إلى الجهات المختصة ومتابعتها، موضحا ما توليه القيادة الرشيدة من جهود ومتابعة مستمرة للمحافظة وساكنيها.