أعلنت لجنة الصرف للنازحين بمحافظة الحرث مواعيد تحديث البيانات للمستفيدين من صرف بدل سكن وإعاشة (بأثر رجعي) من سكان المحافظة البالغ عددهم 1337 مستفيدا.

وأكدت أن التحديث سيكون وفق المواعيد المحددة أمام كل اسم ولن ينظر في المراجعة دون موعد مسبق، وذكرت أن استقبال الطلبات سيكون ابتداء من الأحد القادم وفق المستندات المطلوبة وهي صورة من الهوية الوطنية وصورة من سجل الأسرة، ومشهد صحي بآخر 3 زيارات مع إرفاق صورة واضحة من كروت التطعيم للأبناء وإحضار الأصل للمطابقة في حالة وجود أبناء، إضافة إلى إرفاق شهادات دراسية لعام 1435-1436هـ مصدقة من المدرسة للأبناء في سن الدراسة، وإثبات حالة (برنت من الأحوال)، ورقم الحساب البنكي للمستفيد (الآيبان) مصدق، وصورة صك حصر للورثة (في حالة وجود ورثة)، وإرفاق وكالة شرعية من جميع الورثة وصك إعالة للقصر إن وجد. وكذلك فاتورة الكهرباء لعام 1435-1436هـ، وإثبات سكن أو عقد إيجار أو إثبات تملك مع إحضار شاهدين.