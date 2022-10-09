رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 220 إعلانًا مخالفًا لـ 143 معلنًا مارسوا نشاط الإعلان دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر «موثوق».واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحالت المنشآت التجارية المخالفة للجهة المختصة، منوهة لعموم المنشآت بعدم التعامل مع غير المرخصين حتى لا تكون عرضة للجزاءات.وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة. وطالبت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، وحثت المستهلكين على التعاون والإبلاغ عن المخالفين.