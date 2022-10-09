تسبب نسيان سائق حافلة مستأجرة بمحافظة القطيف أمس (الأحد) في وفاة طفل. وطبقاً لمصادر خاصة تحدثت لـ«عكاظ» فإن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات ويدرس في روضة أطفال لقي حتفه مختنقاً. وتقدمت أسرة تعليم المنطقة بالتعازي والمواساة لأسرة الطفل «حسن هاشم الشعلة».

وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحادثة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة وعدم تنبهه لوجود الطفل بالحافلة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل لزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي أسرة تعليم الشرقية لأسرة الطفل، كما عبرت عن حزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية الله له بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم.