أطلقت أكاديمية كاوست برامج الدبلوم والبرامج المكثفة في الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة بالشراكة مع رجل الأعمال محمد العقيل، وسيتم تقديم 6 دورات تستهدف 800 طالب وطالبة من الجامعات السعودية بواقع 150 طالبا في كل دورة.ويتم الإعلان عن التسجيل في الدورات على موقع الأكاديمية academy.kaust.edu.sa. وتقدم الدورات مجاناً بدعم من المهندس محمد العقيل الذي يستكمل سلسلة أعماله الخيرية ومن أهمها منحة The Rhodes Trust في جامعة أكسفورد للدراسات العليا. كما أنشأ كرسي محمد العقيل لدراسات الجزيرة العربية وآسيا مع جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، كما يقدم عددا من المساندات البحثية بالتعاون مع جامعات المملكة.وقال المهندس محمد عبد الرحمن العقيل: «أكرمني الله عز وجل بدعم سخي من حكومة المملكة، وأنا اليوم أحاول المساهمة في رد الجميل لبلدي وشبابها الذين يتوقون للتعرف على تقنيات المستقبل. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أكاديمية كاوست التي تقوم بعمل ممتاز في توفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة من أفضل خبراء العالم. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا العمل الذي سيسهم في تطوير قوة عاملة وطنية عالية الجودة تضعها من بين أفضل اقتصادات المستقبل».ومن جانبه قال وكيل جامعة كاوست لاري كارين: «نحن في كاوست سعداء بالدخول في شراكة مع المهندس محمد العقيل، أحد الشخصيات الرفيعة في مجتمع الأعمال في المملكة، لتوفير تدريب عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي. إن أكاديمية كاوست تثمن مثل هذه الشراكات مع المؤسسات والأفراد الذين يشاطرونا الرؤى في تزويد الجيل القادم بمهارات المستقبل من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب. وبهذه الشراكة ينضم السيد العقيل إلى مجتمع قوي وسريع النمو يضم نخبة بارزة من شركاء أكاديمية كاوست، بما في ذلك هيئة تقويم التعليم والتدريب، وموهبة، وأرامكو السعودية».