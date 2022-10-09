أعلن مصدر مسؤول في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، أن العمل جارٍ على الانتهاء من تجهيز المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، حيث سيتم الإعلان عن بدء العمل بها رسمياً من قبل الجهة المسؤولة، وذلك تعقيبا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بالمنصة اعتباراً من اليوم (الأحد) 13 ربيع الأول 1444 الموافق 9 أكتوبر 2022.

وأكد المصدر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تهدف إلى تسجيل إعلانات التوظيف للجهات المستفيدة، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، إضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق البيانات والمؤهلات لطالبي العمل، إضافة إلى أتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين.

وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للجهات المعنية.