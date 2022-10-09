أكدت وزارة التعليم أن يوم الرابع من شهر ذي الحجة للعام الحالي، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، سيكون آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال العام الحالي وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.

وبينت الوزارة في تعميم أصدره مساعد الوزير الدكتور سعد آل فهيد، أن التقديم على التقاعد سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، وذلك بدءاً من يوم 13 من شهر ربيع الأول الجاري حتى يوم 22 رمضان القادم، على أن يكون التقديم عبر نظام «فارس» الإلكتروني مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ولفت التعميم إلى أن العدول عن طلب النقل سيكون متاحاً قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام «فارس».

يذكر أن الوزارة كانت تعتبر بداية التقاعد لشاغلي الوظائف التعليمية مع اليوم الأول لانطلاقة العام الدراسي الجديد.