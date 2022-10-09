يتمنى سكان حي الحرف، الواقع غربي مدينة بيشة، مشروعًا للمياه وآخر للصرف الصحي لخدمة الحي. واعتبر السكان أن المشروعين أصبحا من الضروريات للتطور الكبير الذي يشهده الحي، وما يعانيه السكان لتوفير المياه وتصريفها من منازلهم بين فترة وأخرى، إذ يعتمدون على الصهاريج وأسعارها المختلفة. وقال علي محمد المعاوي، من سكان الحرف: إن شبكة الصرف الصحي أصبحت من الضروريات، وبانعدامها ما زال السكان يعتمدون على الطرق التقليدية من بيارات وناقلات صفراء، إذ يحتاج المواطن هذه الخدمة بين كل فترة وأخرى ويستمر الحال مع ما تخلفه هذه العملية من انبعاث للروائح وسط الأحياء والمنازل، وفي أحيان أخرى يحدث فيضان للبيارات وجريانها في الشوارع. وطالب المعاوي الجهة المعنية بسرعة شمول حي الحرف المخطط، نفجان، ملاحة، الهيشة، مسيعيد، أبو قريش ومسلية بمشروع الصرف الصحي، إذ يعد الحي من أكبر أحياء بيشة.من جانبه، قال عبدالرحمن الشهراني إن حي الحرف يعتبر من الأحياء الكبيرة في مدينة بيشة، وتقدر مساحته بـ100 كم2، ولا يبعد عن مركز المدينة غير 2 كم تقريباً، وهو واجهة المدينة ومدخلها الغربي، وبه مخطط سكني كبير، ويبقى توفير المياه للمنازل مشكلة تؤرق السكان، مطالباً باعتماد مشروع يخدم السكان في هذا الجانب.هكذا حال سكان الحرف مع الصهاريج الصفراء.علي محمد المعاوي