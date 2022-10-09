يعاني سكان منح العرفاء -شمالي الطائف- من نقص العديد من الخدمات البلدية فضلًا عن انقطاعات الكهرباء المتكررة. ويقول نواف العتيبي: إن العرفاء يفتقر لخدمات الرصف خصوصًا في داخل الحي، وهناك وعود أطلقتها الأمانة لحل الإشكالية إلا أنها ذهبت مع الرياح. واتفق معه في الرأي حسن دراج، مبينًا أنه لا توجد مدارس بالعرفاء غير مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات تبعدان عن المخطط بنحو 8 كيلومترات، وذات اكتفاء كلي ولا تقبل النقل إليهما، ويحتاج المخطط إلى مدارس ثانوية ومتوسطة تخدم أبناء المنطقة. أما عالي القرني، فأضاف أن العرفاء تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء؛ ما يتسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية في المنازل. ويتساءل: لماذا لا تهيأ مولدات احتياطية تخدم الحي وقت انقطاع التيار؟من جانبه، أضاف وليد موسى أن المخطط ذو كثافة سكانية عالية، وفي حاجة إلى ملاعب رياضية ومساحات ترفيهية نموذجية وممشىى. وتابع: إن أراضي الخدمات متوفرة وواسعة جدًا، وتفي بحاجة السكان للملاعب والمركز الصحي والمدارس. ويختم تركي السبيعي بالتأكيد أن المنطقة تنقصها الصرافات وتعاني من ضعف شبكات الإنترنت وعدم وجود سياج بين الحديقة والطريق السريع ما يشكل خطرًا على الجميع.