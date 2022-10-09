أوضحت الهيئة العامة للنقل أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ستنتهي بعد أقل من 60 يوماً، وذلك في 7 ديسمبر. وأكدت الهيئة أن المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظاما المحدد بـ (9 شاحنات)، وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية، التي ستنتهي في 7 ديسمبر 2022، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص السير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات المتعلقة بالنقل، وذلك دعما وتحفيزا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.