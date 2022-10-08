كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة خلال الفترة الماضية أساليب مختلفة من الاحتيال الإلكتروني، تتمثل في مواقع إلكترونية وهمية، تنتحل صفات وأشكال متاجر شهيرة، تستنسخ صور الصفحة الرئيسة للمتجر وعلامته التجارية، بهدف الإيقاع بالمتسوقين والاحتيال عليهم.

وحذر متحدث «التجارة» عموم المستهلكين من التعامل مع صفحات المتاجر الوهمية، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال المالي، داعيًا في الوقت نفسه إلى التحقق من صحة موقع المتجر من خلال نسخ رقم السجل التجاري المتوفر على صفحة المتجر، والتأكد من تطابق بياناته عبر خدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الموجودة على موقع وزارة التجارة.

كما أوضح الحسين آلية التحقق من المواقع التي لا تملك سجلًا تجاريًا وتملك وثيقة العمل الحر، حيث يتم التأكد من صحة بياناتها من خلال منصة معروف، التي تظهر البيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني.

وأكد أنه حمايةً لحقوق المستهلك، ومنعًا للنصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، فإن ‏ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي تتطلب ‏إصدار سِجل تجاري، ‏أو ‏وثيقة عمل حُر.