حقق فريق بحثي من كلية الهندسة «قسم الهندسة الكيميائية» بجامعة بجامعة الملك سعود، الفوز بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه.

وطور الفريق البحثي الذي يضم الدكتور عبدالعزيز العنزي وبقيادة الدكتور ديونيسيوس من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية، تقنيات أكسدة متقدمة وتقنيات نانوية للتطبيقات البيئية خاصة في إزالة ومراقبة الملوثات المستجدة.

والعنزي حاصل على الدكتوراه في هندسة البيئة كما أنه مهتم باستحداث مواد نانوية وتفاعلات كيميائية لتطبيقات البيئة.

يذكر أن جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولية للمياه هي جائزة علمية سعودية، أنشأها الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود في 21 أكتوبر 2002، يقع مقرها الرئيسي في مركز الأمير سلطان لبحوث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود.