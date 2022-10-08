وجّه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة نائب مدير الفرع المهندس محمد عسيري، وقيادات وأصحاب الاختصاص، وذلك لإعداد دراسة شاملة لظاهرة الماشية السائبة بالمنطقة (أحد الاختصاصات المنقولة من الأمانة والبلديات)، ودراسة كافة ‏العوائق والتحديات، ووضع الحلول المناسبة وفق الإمكانات والكوادر البشرية المتاحة والرفع بتقرير متكامل خلال (72) ‏ساعة لاعتماده. وشمل التوجيه أيضا تشكيل قسم يتبع إدارة الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة عسير، وتفعيله على مستوى المكاتب والوحدات ‏بالمنطقة، لإعداد خطة عمل لإدارة الماشية السائبة وحصر كافة الحاجات والممكنات لهذا الاختصاص وفق نظام الزراعة ‏ولائحته التنفيذية. يأتي ذلك بعد تكرار عدد من الحوادث والشكاوى على وجود عدد من الماشية السائبة على الطرقات والأماكن العامة وداخل أملاك ومزارع المواطنين وبشكل متكرر.

وأهاب باللجنة المشكلة سرعة تنفيذ الدراسات المطلوبة، ووضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة والرفع بها، كما طالب أصحاب الماشية بمختلف أنواعها من أغنام وأبقار وإبل بضرورة الإبقاء عليها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها تقترب من الطرقات العامة أو مضايقة الآخرين، مشدداً بأنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل من يتساهل في ذلك؛ لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كان للماشية السائبة دور فيها.