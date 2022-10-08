أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1444/3/3 الموافق 2022/9/29 حتى 1444/3/9 الموافق 2022/10/5 عن ضبط 15,894 مخالفاً، منهم 9192 مخالفاً لنظام الإقامة، و3968 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2734 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 313 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و12% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 42 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 48,911 وافداً مخالفاً، منهم 45,422 رجلاً، و3489 امرأة، في حين تمت إحالة 38,790 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2169 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8234 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.