أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن السعودية ملتزمة للغاية بضمان الاستقرار في أسواق النفط لصالح المستهلكين والمنتجين.

وكشف أن السعودية عمدت إلى زيادة إنتاجها النفطي بشكل تدريجي خلال العام الماضي عند حدوث النقص، في حين أن قرار خفض أو زيادة الإنتاج يتم باتفاق دول «أوبك+» التي تبلغ 22 دولة، مشددا على أن المملكة لا تسيّس النفط.

وخلال مداخلته على قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، ردّ الجبير على المزاعم التي تشير إلى تأثير السعودية على ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، بقوله «نقص إنتاج المصافي الأمريكية هو السبب، هناك نقص في التكرير بالولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما».

وتابع بقوله: «نحن نشهد نقصا، ورياحا معاكسة من حيث الجغرافيا السياسية، ورياحا معاكسة من حيث معدلات النمو، وتباطؤا في الاقتصادات في جميع دول العالم، ونريد أن نتأكد من أننا نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة الذي سيكون ضارا ليس فقط على المنتجين، ولكن أيضا على المستهلكين والاقتصاد العالمي».

وأفاد الوزير عادل الجبير بأن «النفط ليس سلاحا، نحن ننظر إلى النفط باعتباره مهماً للاقتصاد العالمي، لذلك فإن فكرة أن السعودية ستفعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو للتأثير السياسي بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة على الإطلاق».

وحول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة إلى السعودية، أوضح الجبير أن الزيارة كانت تتمحور حول العلاقة الثنائية في تعزيز السلام وتصور المستقبل وحماية المصالح والتعامل مع عدم الاستقرار، والترويج للفرص التجارية والاقتصادية والاستثمار.