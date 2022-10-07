شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المقامة تحت شعار «برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام» في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، ورئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني.ورحب رئيس جمهورية إندونيسيا، برؤساء البرلمانات مؤكداً الأهمية الإستراتيجية للمجموعة، التي تتمثل في حل كافة المشكلات التي يواجهها سكان العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل بين كافة الدول لتحقيق التعافي الاقتصادي، وخلق عالم أكثر ازدهاراً وتنمية.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أهمية هذه الاجتماعات البرلمانية لدعم جهود دول مجموعة العشرين في مواجهة الأحداث الدولية، انطلاقاً من القوة الكبيرة التي تملكها المجموعة وتمكنها من الاستجابة للأزمات، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن تنميةً مستدامة وسلاماً شاملاً للعالم أجمع، مؤكداً دعم الاتحاد البرلماني الدولي لكافة جهود دول مجموعة العشرين.فيما جددت رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني الترحيب برؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة الثامنة، مشيرةً إلى أن هذه القمة قادرة على إيجاد حلولٍ مستدامة، والمضي قدماً في تحقيق أجندة مجموعة العشرين، كما أشادت بوان مهاراني بالأدوار التي تقوم بها دول مجموعة العشرين.عقب ذلك شارك وفد مجلس الشورى الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى في الجلسات المصاحبة للقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات بدول العشرين التي ناقشت تسريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والقضايا الطارئة المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والتحديات الاقتصادية، وفعالية الأدوار التي تقوم بها البرلمانات.