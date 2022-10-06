احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم (الخميس)، وبرعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، باليوم العالمي للمعلم -الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام- ويأتي هذا العام تحت شعار: «التحوّل في التعليم يبدأ من المعلمين»، في الحفل الذي أقامته الإدارة ممثلة في الشؤون المدرسية - شؤون المعلمين (وحدة علاقات المعلمين)، بالقاعة الثقافية بمبنى الإدارة بحي الملك فهد، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية وقيادات التعليم بالمنطقة والمعلمين.

واستهل الحفل بتدشين مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم لمعرض التجارب التربوية المتميز لعدد «33» معلماً ومعلمة، قدموا من خلالها المعلمين شرحاً مفصلاً عن مبادراتهم وتجاربهم التربوية المتميزة والتي قاموا بتنفيذها خلال ممارساتهم التعليمية والتربوية وكان لها الأثر الكبير على الميدان التربوي والتعليمي وعلى الطلاب وعلى سير العملية التعليمية.

فيما بدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني السعودي بعدها تلاوة عطرة من القرآن الكريم، بعدها ألقى مروان المزيني قصيدة شعرية بعنوان: «يوم المعلم»، ثم قدم الطالب عبدالله عبيد العياضي نشيد، بعنوان: «انا المعلم والأجيال تعرفني».

ثم ارتجل مدير عام التعليم كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن سروره بمشاركته للمعلمين في يومهم العالمي والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، مؤكداً أن دور المعلم في العلمية التعليمية هو الدور الأكبر والأكثر تأثيراً، مضيفاً أن التعليم في المملكة حقق قفزات واسعة ونوعية ويعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم ويأتي ذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم وجميع منسوبي التعليم، مشيداً بالجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات في الميدان الذين يقدمون كل ما يملكون من وقت وجهد في سبيل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن وتسليحهم بالعلوم والمهارات ليكونوا لَبِنَات في بناء وتقدم هذا الوطن الغالي، مشيداً بما شاهده من تجارب تربوية متميزة للمعلمين، وأضاف بأننا نسعد في هذا اليوم بتكريم أبناء زملاء توفوا وهم يخدمون التعليم، وتكريم مديري التعليم الذين خدموا سلك التعليم على مدى سنوات طويلة أفنوا فيها زهرة شبابهم في تربية وتعليم أبناء هذه المدينة الطاهرة المباركة، كما شكر للمتقاعدين ما أمضوه في خدمة الوطن، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة وهم يرفلون بوافر الصحة والعافية والأمن والأمان في ظل حكومة هذا الوطن الغالي والعزيز.

وفي ختام الحفل كرم مدير عام التعليم أبناء منسوبي التعليم المتوفين والمعلمين الفائزين بجوائز التميز وفي عدد من المناسبات والمشاركات المحلية والإقليمية، كما تم تكريم مديري التعليم السابقين بالهدايا وبالشهادات التقديرية ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.