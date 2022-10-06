حادثة شمالي جدة تثير الحيرة وتتناقلها منصات التواصل.. مركبة ترتطم بتل ترابي وتستقر فوق سور أسمنتي

باشر مرور محافظة جدة حادثة مرورية غريبة بعد أن اعتلت مركبة سور أحد المباني بحي الرياض شمالي جدة.

وكان قائد المركبة قد فقد السيطرة على مركبته لتصطدم بتل ترابي وتقفز لتستقر أعلى السور، في منظر غريب تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن شوهدت المركبة أعلى السور بطريقة غريبة أثارت حيرة كل من شاهده.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، بلاغاً عن الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء لتباشرها الفرق المرورية بمتابعة من مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، وجرى إنزال قائد المركبة ونقله إلى منشأة طبية لتعرضه لإصابة متوسطة، فيما تولت فرق الدفاع المدني إنزال المركبة باستخدام آليات ثقيلة.

التحقيقات الأولية أكدت أن الحادثة من طرف واحد انحصر في المركبة المتضررة، وبينت المؤشرات فقدانه السيطرة عليها بسبب السرعة العالية.