التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يُسهم في تطوير مسيرة الموارد البشرية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون وتعزيز العمل التكاملي بين الوزارة وإمارة منطقة المدينة المنورة بغرض تفعيل أهداف ومبادرات قطاع العمل.

كما اطلع الأمير فيصل بن سلمان على برامج الوزارة والخطط التنفيذية والرؤى والأهداف العملية، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة في قطاع العمل، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.