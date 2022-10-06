أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على وجود 11 حالة لا تستوجب الحصول على تصريح موثوق، وهي خدمة تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي.

وبينت الهيئة، أن هذه الحالات هي: إذا كان صاحب مهنة أو حرفة وأعلن عن المنتج الخاص به في حسابه الشخصي، والذي يقيم ورش عـمـل ويعلن عنها عبر حسابه الخاص، ونشر حسابات الأفراد عبر حسابه دون مقابل والعمل كمصمم والإعلان عن تصاميمه عبر حساباته الشخصية والعمل بشكل شخصي في فن تغليف الهدايا وبيعها عبر حسابه الشخصي وتصوير المنتجـات للعامة لغرض غيـر إعلاني وعمل الأسر المنتجة والبيع عن طريق حساباتهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي وإجراء المسابقات من خلال حسابات الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشرط ألا يكون لغرض إعلاني وتصوير اليوميات في الأماكن العامة والتجارية مثل (المطاعم والمقاهي وغيرها) بشرط ألا يكون لغرض إعلاني والإعلان عن أكواد الخصم دون الترويج لمنتجات أو سلع بشرط ألا يكون لغرض إعلاني والذي يعمل كوسيط عقـاري من الهيئة العامـة للعقـار ويعلن عن العقارات فـي المنصـات العقارية المرخصة.