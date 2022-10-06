بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام السلطان الحاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان حسن البلقيه، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.