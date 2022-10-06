بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام السلطان الحاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.وعبر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسلطان حسن البلقيه، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.