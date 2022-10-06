استقبل رئيس جمهورية صربيا الرئيس الكساندر فوتشيتش، أمس، في العاصمة الصربية بلغراد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.ونقل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس الصربي وتمنياتهما لجمهورية صربيا؛ حكومة وشعباً، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.وفي السياق، التقى وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سلاكوفيتش، وذلك في مقر وزارة الخارجية الصربية في العاصمة بلغراد.ووقع الوزيران خلال اللقاء مذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية لوزارتي الخارجية في البلدين؛ والمتمثلة بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الصربية.وعبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن تثمين المملكة لقرار جمهورية صربيا دعم ترشيح المملكة لاحتضان المعرض الدولي «إكسبو 2030».