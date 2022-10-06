صادف أمس (الأربعاء) يوم المعلم العالمي، وأقامت وزارة التعليم، برعاية وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، احتفالاً خاصاً لتكريم المعلمين والمعلمات؛ تقديراً لمكانة المعلم الراسخة والمؤثرة في العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها، وتأكيداً على دوره في بناء وتطوير قدرات الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الوطن، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار: «التحوّل في التعليم يبدأ من المعلم».وأكد وزير التعليم، على تقدير المعلم السعودي وجهوده المخلصة، ومكانة مهنته والرسالة التي يحملها ليس فقط في يوم تكريمه، بل قيمة ثابتة وأصيلة، إذ إن جهودهم تسهم في تطوّر الأجيال، وإحداث الفارق في تقدّم المجتمع ونهضته، مبيّناً أن المعلمين والمعلمات ووزارة التعليم شركاء في رحلة العمل والبذل والتطوير؛ لتحقيق تطلعات القيادة.وقال: «يحتفل العالم بيوم المعلم، ونحن نحتفل بهم ومعهم، وهو أبسط ما يكون، وأقل ما يستحقونه، فمكانتكم مصدر اهتمامنا، وعنوان كلّ بيت وأسرة، حيث إن مكانة مهنة التعليم على رأس هرم المهن الإنسانية، وسيبقى المعلمون والمعلمات محوراً رئيساً في التعليم، ومقياس جودته؛ فأنتم الملهمون لأبنائنا الطلبة، وأنتم من يمهّد لهم الطريق نحو آفاق المستقبل؛ ونحن جميعاً يد واحدة؛ لتحقيق الطموحات، فالتحوّل في التعليم يبدأ من المعلمين».ووجه وزير التعليم، التحية والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مؤكداً أن الوطن يثمّن رسالتهم السامية، وجهودهم العظيمة، التي يبذلونها لنشر العلم والمعرفة، وبناء المهارات والقدرات، وتعزيز القِيم الوطنيّة، والإسهام بفاعلية في تقدّم المجتمع، وبناء الأجيال، وعمارة الأوطان، تحت ظلّ القيادة، راجياً للجميع أن يكون عامهم الدراسي مليئاً بالإنجازات، وحافلاً بالطموحات لتطوير التعليم وتنمية الوطن.وشهدت احتفالية وزارة التعليم بيوم المعلم تكريم عدد من المعلمين والمعلمات يمثلون إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، إلى جانب عرض أوبريت فني عن «معلم الرؤية»، إضافة إلى فقرة مشاعر «لمعلم ومعلمة وطالب وطالبة»؛ تبرز دور المعلم في بناء الأجيال.وفي جدة شارك نحو 200 فعالية في جناح تعليم المحافظة بقيادة مدير عام التعليم الدكتور نايف الزارع، واحتوت الفعالية على مبادرات علمية وتعليمية من أفكار المعلمين والمعلمات، ماهيأها للعرض في جناح الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب المقام والذي أطلقه محافظ جدة. والتقت «عكاظ» مع المشرف العام على الجناح أحمد الغامدي الذي أكد مشاركة 12 معلماً ومعلمة في ورش الرسم، إضافة إلى جدارية تفاعلية عن دور وأهمية المعلم في بناء الأوطان. وكشف الغامدي عن مشاركة كبار التشكيليين في الورشة وهم في الأصل معلمون منهم نهار مرزوق ومهدي عقيلي وثامر الرباط وأحمد شويل. وأوضحت رئيسة النشاط الفني والمهني بتعليم جدة منى الجهني، أن جدارية يوم المعلم العالمي شهدت تفاعلاً كبيراً من الزوار، وشارك في الورشة التشكيلية الفنانات سامية دماس، هابة شاوش، سمر القحطاني، أثير الزهراني، مها الصحفي، بيان الظاهري، أماني خفاجي، ورود الظاهري، سوزان الشهري، زهرة الشهري، أماني خفاجي.