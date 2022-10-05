اختتمت ندوة التأمين السعودي، يوم الخميس الماضي، أعمال نسختها السادسة تحت شعار «نمو وتطور» بحضور ومشاركة أكثر من 1000 متخصص وخبير في قطاع التأمين من السعودية ومختلف دول العالم.

وشهدت فعاليات الندوة، التي نظمتها لجنة التأمين السعودي في فندق فور سيزونز الرياض، على مدار يومين عقد 8 جلسات نقاشية جاءت غنية بالفعاليات والأفكار والحلول والتجارب، وأفضت إلى نتائج وتوصيات تستحق أن ترى النور على أرض الواقع، لتكون امتداداً عملياً وداعماً لمسيرة «رؤية المملكة 2030»، نحو مسارات التطوير والتصحيح الاقتصادي وتحقيق الأثر الإيجابي لصالح نمو وتطور قطاع التأمين.

وحضر الندوة السادسة التي عدّت استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال النسخ الخمس السابقة، أكثر من 1500 مختص ومهتم بقطاع التأمين، ومسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين محليا وعالميا، لمناقشة دور قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، خصوصا بعد تعافي المملكة من آثار جائحة فايروس كورونا، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في المملكة، وصياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي.

وشارك رئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لؤي ناظر، في جلسة نقاشية بعنوان (النمو الاقتصادي والتطورات في صناعة التأمين) مع نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر، ورئيس مجلس إدارة «شركة الإنماء طوكيو مارين» عبدالمحسن الفارس، كما أدار رسيني الرسيني، من البنك السعودي المركزي، الجلسة النقاشية التي استعرضت تطور قطاع التأمين السعودي في ظل «رؤية 2030».

وأكد ناظر أثناء الجلسة أهمية تأهيل الكوادر السعودية في قطاع التأمين لتقديم خدمات نوعية ومنتجات تأمينية مميزة. منوهاً بزيادة الإقبال من السعوديين على العمل في القطاع، كاشفاً عن أن قطاع التأمين أوجد 17.000 فرصة عمل في المملكة، مقدراً نسبة السعودة في التأمين بـ77%.

وأدار رئيس تطوير الأعمال في «شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني» علي شنيمر، جلسة نقاشية بعنوان (تكنولوجيا التأمين «InsurTech» والقيمة المضافة) التي سلطّت الضوء على التحوّل الرقمي والدور المهم الذي لعبه في تطوير القطاع مع نخبة من القادة والرؤساء التنفيذيين.

وانضم الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية طل ناظر، إلى جلسة نقاشية في اليوم الثاني من الندوة تحت عنوان «مستقبل التأمين الصحي» بمشاركة عدد من القادة في القطاع.

وحقق قطاع التأمين السعودي تقدما كبيرا في مجال التحول الرقمي، وتعد «بوبا العربية» في طليعة شركات التأمين التي أولت الرقمنة اهتماما كبيرا، حيث أسست قسما كاملا للتحول الرقمي منذ عام 2018 بهدف تطوير الخدمات والحلول الرقمية، وأطلقت منصة تطبيب عن بعد الافتراضية لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، كما أتاحت برامج حصرية لتسهيل رحلة عملائها العلاجية بالمستشفيات، وتحسين تجربتهم الصحية الرقمية.

وأكد لؤي ناظر، في تصريح له بهذه المناسبة، أهمية ندوة التأمين السعودي السادسة لقطاع التأمين، والمواضيع التي ناقشتها حول تطور قطاع التأمين السعودي، ومستقبل التأمين، واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتسليط الضوء على دوره في الاقتصاد الوطني.

وأعرب ناظر عن سعادته للمشاركة في ندوة التامين السعودي، التي تعد الملتقى الأكبر للشركات العاملة بقطاع التأمين السعودي، وواحدة من أكبر مؤتمرات التأمين بمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن مشاركة «بوبا العربية» في إطار حرصها على المشاركة في كل الفعاليات الخاصة بالتأمين، واستمرارا لجهودها البارزة لدعم توجهات الدولة الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين السعودي.