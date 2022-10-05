احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء باليوم العالمي للمعلم للعام 2022م تحت شعار «التحول في التعليم.. يبدأ بالمعلمين» والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك في كافة الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وعبّر الطلاب والطالبات عن مشاعرهم تجاه معلميهم بتقديم الهدايا والورود تقديراً وعرفاناً لجهودهم ولما قدموه لهم من تعليم ورعاية ليكونوا عناصر مهمة ومؤثرة في تنمية ومستقبل الوطن.

كما قامت المدارس اليوم بتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن فضل المعلمين والمعلمات ودورهم المؤثر في العملية التعليمية، إضافة إلى باقات من الفقرات المتنوعة التي تُسلط الضوء على مكانة المعلم وجهوده التربوية والتعليمية بمشاركة الطلاب والطالبات.

وفي بهو الإدارة تقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الحضور للاحتفاء الذي نظمته إدارة شؤون المعلمين بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وعدد من الإدارات لتكريم المعلمين والمعلمات

ووجه مدير عام تعليم الرياض كلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي قال فيها:

زملائي المعلمين والمعلمات

أنتم من خيار الناس وأكرمهم، لأنكم حملة الرسالة التعليمية السعودية للعالم، ولم يعظم شأن مجتمعنا السعودي إلا بجهودكم العظيمة، في تنشئة الأجيال الصالحة على التميز والإبداع والريادة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني وحب الدين والمليك والوطن.

أنتم عنوان للعطاء و الإخلاص والأمانة، وحسن التعامل مع طلابكم بالعطف و الإحسان و صدق المشاعر الإنسانية وبذل الجهد في النصح و التوجيه.

أنتم من صناع التحول والتطوير لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي يقودها الملهم سيدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وفقه الله تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفيقه.

لكم من أعماق قلوبنا صادق الدعاء بأن يحفظكم الله من كل مكروه، وأن يجزل لكم من الجزاء أحسنة ومن الأجر أوفره، وأن يعينكم دائما في أداء مهامكم وواجباتكم.

هذا ودأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تسخير كل ما من شأنه دعم المعلم لأداء رسالته ورفع كفاءته المهنية وتطوير أدائه وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمبادرات التطويرية وعقد اللقاءات الإثرائية، حيث بلغت عدد برامج التطوير المهني المقدمة للمعلمين للعام الماضي 1443هــ نحو 538 استفاد منها أكثر من 28 ألف معلم، فيما بلغت عدد برامج التطوير المهني للمعلمات نحو 1149 استهدفت أكثر من 36 ألف معلمة.