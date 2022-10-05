ثمّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إشادة مجلس الوزراء بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، وتقديره لجهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم ورشة عمل اليوم العالمي للمعلم 2022 م، والتي أقامتها الإدارة في المبنى الرئيس لها، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية (بنات) هدية بنت محمد البركاتي، وعدد من رؤساء ورئيسات الأقسام، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات.

وأكد مدير تعليم الليث خلال الورشة تقدير المجتمع بأكمله للدور المنوط بالمعلمين والمعلمات، والجهود المبذولة منهم لإنجاح العملية التعليمية، حيث وضع شعار الاحتفاء هذا العام ليكون (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين) إشارة إلى الأهمية القصوى التي تقع عاتق المعلم والمعلمة إعدادًا وتدريبًا وتطويرُا وتدريسًا.

وكانت الورشة قد تضمنت تحليلاً لنتائج اختبارات الرخصة المهنية على مستوى الإدارة، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تحسين نتائج اختبارات الرخصة المهنية، ثم تكريم للمعلمين الحاصلين على رخصة معلم خبير من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما ناقشت الورشة نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات المعيارية، مع تقديم تصور مقترح للخطة الإجرائية لمعالجة الفاقد التعليمي، وصولاً إلى بناء تصور للإطار الزمني للمعالجات المقدمة في ضوء نتائج الاختبارات المعيارية.