احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي تحت شعار «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين»، وذلك في حفل أُقيم بثانوية الملك فهد، بحضور مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، ومُساعديه ومديري الإدارات والأقسام، حيث قدم مدير التعليم ومُرافقوه الورود للمعلمين داخل الفصول الدراسية وأمام طلابهم تكريماً لهم.

بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بعدة كلمات بدأها مدير التعليم، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيراً عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م، عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان (قالوا عن المعلم)،ثم قدم مجموعة من طلاب ثانوية الملك فهد فقرة حوارية تضمنت في طياتها مشاعر الثناء وعظيم الامتنان للمعلم ودوره في رعايتهم ورسم طريق النجاح لهم، ثم كلمة المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات قدمها نيابةً عنهم المعلم يوسف عسيري من متوسطة الحباب بن المنذر.

ودشّن مدير التعليم رسائل نصية أُرسلت لهواتف جميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية تضمنت عبارات التهنئة والشكر. وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم مدير ثانوية الملك فهد ومنسوبيها على جهودهم في إنجاح هذا الاحتفاء. وعلى صعيدٍ مُتصل، شهدت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية «بنات» رانيا بخاري، احتفالاً مماثلاً في مجمع آل بسام، احتوى على فقرات متنوعة، وكُرمت فيه المعلمات، وقدمت لهن خطابات الشكر والتقدير.