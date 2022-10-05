أشاد أمراء المناطق بقرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق شركة «داون تاون السعودية»، مؤكدين بأنه يجسد رؤيته الثاقبة حيال تطوير البنى التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، ودعم قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن إطلاق ولي العهد لهذا المشروع الاقتصادي والتنموي المهم يؤكد اهتمامه المستمر بإيجاد كل ما من شأنه تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة ما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها، ويوفر فرصًا جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في مجالات عدة، مشيرًا إلى أن «داون تاون السعودية» سيوفر بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتساهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة، مبرزًا في هذا الصدد ما ستشهده المنطقة من خلال هذا المشروع الرائد من نهضة تنموية وحضرية وبيئة اجتماعية تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.وأكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بأن إطلاق ولي العهد شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة؛ ومنها مدينة تبوك، يأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير للأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم في تعزيز مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمتها وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيساهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات الرؤية الطموحة 2030.واعتبر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بأن إطلاق مشاريع «داون تاون السعودية» سيساهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة؛ وفي مدينة حائل تحديدًا بما يزيد من جاذبيتها، ويعزِّز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق.وأشار أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، إلى إن إطلاق ولي العهد شركة داون تاون السعودية؛ التي ستعمل على تطوير وجهات ومراكز حضرية في 12 مدينة منها مدينة الباحة، يعكس طموحه الكبير واهتمامه بجميع المناطق، ماسيضخ فرصًا تنموية تعزز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.ورفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الشكر والامتنان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق شركة «داون تاون السعودية»؛ بهدف إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في وجهات متعددة؛ من بينها مدينة نجران، مثمنًا ما تحظى به منطقة نجران من عناية ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ينعكس بجلاء على القفزات التنموية التي تشهدها، وعلى مستوى الخدمات، فضلًا عن ما يحققه برنامج جودة الحياة من إنجازات.وأوضح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، بأن هذا المشروع ركيزة من ركائز التنمية الشاملة التي يحرص عليها ولي العهد؛ التي تشمل المناطق كافة بتنوع تضاريسها واختلاف ميزاتها، ما يساهم في زيادة التنافسية والجذب بين مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.