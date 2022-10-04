بتشريف وحضور الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، ورئيس لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية عضو الصندوق الكشفي العالمي الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، تحتفل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بختام الدورة التعريفية والدراسة الأولية لمنسوبات الجامعة من عضوات الهيئة الإدارية والأكاديمية، غداً (الأربعاء) 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022، في مقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية، بحضور عميدات ووكيلات الكليات والعمادات المساندة وعدد من الطالبات.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع تأهيل القائدات في الجامعات، وسيستمر المشروع في بقية الجامعات السعودية المستهدفة، لتعزيز فرصة مشاركة الفتيات في الكشافة، وإطلاق قدراتهن في جميع المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتواءم مع رؤية المملكة في غرس العمل التطوعي.