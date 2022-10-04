أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة (إحكام) أنها قامت خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات برصد عدد من الملاحظات على الطلبات المرفوعة عبر منصة «إحكام»، ومنها: طلبات تقدم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة، وطلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي، أو عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي، ووجود طلبات تمت إعادتها لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.

ودعت الأمانة أصحاب طلبات تملك العقارات إلى سرعة استكمال طلباتهم قبل انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 14144/5/5هـ الموافق 2022/11/29، والمسارعة لاستيفاء المتطلبات خلال الفترة النظامية مشيرةً إلى أنها أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.