رعى سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري، مساء (الأحد)، احتفالية الملحقية الثقافية في الأردن باليوم الوطني السعودي 92 بحضور رؤساء الجامعات الأردنية والملحقين لدول مجلس التعاون الخليجي والعرب ومديري مراكز ومدارس التربية الخاصة والطلبة الجامعيين وذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.واشتمل الحفل على مواد فيلمية استعرضت مشاريع المملكة المستقبلية ضمن رؤية 2030؛ منها بوابة الدرعية، والقدية، وذا لاين، كما تضمن الحفل فقرات مسرحية وغنائية وطنية ورقصات من أداء الطلبة المبتعثين الدارسين في الجامعات الأردنية وطلبة ذوي الإعاقة الدارسين في المؤسسات التعليمية المتخصصة.