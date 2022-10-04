كشفت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية تبلغ مدتها 3 أشهر من تاريخ الدخول إلى المملكة، على أن تنتهي بحد أقصى في 29 من شهر ذي القعدة.

وأكدت الوزارة على وجوب إصدار تصريح العمرة من تطبيق «نسك»، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا، مشددة على أنه يلزم للتسجيل في تطبيق «نسك»، وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية (عمرة، سياحة، زيارة).

وأشارت إلى أنه لا يشترط على القادمين للعمرة تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفايروس كورونا Rapid Antigen Test قبل القدوم إلى السعودية.