أطلق محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، حملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار «رايتك وردية»، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «الشهر الوردي» الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، ويُعد سرطان الثدي من «أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة».

وأشارت صحة الطائف إلى أن الحملة التي تأتي هذه السنة بإشراف مباشر من برنامج المدن الصحية بالمحافظة، تستهدف زوار الحدائق العامة، وكذلك المجمعات التجارية، بهدف تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.

وأكدت صحة الطائف أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث يسهم في خفض معدل الوفيات، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفة أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يُشار إلى أن الحملات الخاصة بالكشف المبكر والتوعية عن سرطان الثدي تستمر طوال شهر أكتوبر كاملاً.