تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021، من مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي.واستمع لشرح عن محتوى التقرير، والذي يستعرض أعمال المركز الهادفة لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى مبادرات المركز، ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.من جهة ثانية، تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التقرير الختامي لتقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1443.وسلّم التقرير رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد مهندس الدكتور عمار بن محمد المغربي، يرافقه أعضاء الفريق، حيث تضمّن التقرير الأعمال والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفذتها 35 جهة حكومية، وتم خلالها التعامل مع أكثر من 13 نوعاً من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.