شددت وزارة الحج والعمرة على شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن بأكمل وجه، ورفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة المعتمرين والحجاج تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزاماً تاماً بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضاً إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.وأكدت الوزارة على ضرورة رفع مستوى جودة الخدمات، وإلزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدةً أنه تم توجيه الفرق الميدانية في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.