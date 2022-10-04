تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، في استقبال طلبات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي. ويتم استقبال طلبات الرجال على من هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارا من اليوم، فيما سيكون التسجيل متاحاً للجميع اعتباراً من الخميس القادم، والتسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتباراً من الأحد القادم على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الجاري.وبينت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سيغلق في الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم.يشار إلى أن الهيئة أوقفت التسجيل قبل عدة أسابيع نظراً إلى كثرة طلبات التسجيل ورغبة من الهيئة في زيادة مقاعد جديدة تواكب الرغبات الكثيرة للتسجيل.