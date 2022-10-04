أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ «عكاظ»، أن برنامج نطاقات المطور يسهم في الاستقرار الوظيفي لمنسوبي القطاع الخاص. وأوضحت، أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة يكمن في تقييم ومراجعة السياسات بناء على بحث المتغيرات، ومن أهم الجوانب التي يتم العمل عليها رفع جاذبية القطاع الخاص للعاملين الحاليين والباحثين عن عمل وزيادة مستوى كفاءة سوق العمل. وتابعت الوزارة، أنه منذ تطبيق القرار ارتفعت نسبة العاملين السعوديين لفئة الأجور 4000 ريال فأعلى بشكل كبير في القطاع الخاص. وأكدت أن برنامج «نطاقات» المطور يسهم في زيادة نسب التوطيـن سـنوياً بشكل تدريجي، وإعطـاء منشـآت القطـاع الخـاص الوقـت الكافـي لمواءمـة خطـط المـوارد البشـرية، ويعتمد ذلك على دمج الأنشطة الاقتصادية الصغـيـرة والمتناهيــة الصغــر وضمهــا مــع بقيــة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي، وتحسـين العلاقـة الطرديـة بيـن عـدد العامليـن ونسـبة التوطيـن المطلوبـة كبديـل عـن النسـب المبنيـة علـى أحجـام محـددة وثابتـة للمنشـآت.يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة ونفذ على مراحل، منها ما يتم تنفيذه في جمادى الأولى القادم، في حين تسري بقية القرارات في شعبان القادم. وشملت القرارات توطين مهن الطيران المرخصة، البصريات، الفحص الدوري، منافذ خدمات البريد ونقل الطرود، خدمة العملاء إلى جانب منافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية في مختلف مناطق السعودية.4000 وظيفة في مهن الطيرانيتوقع تنفيذ قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» على مرحلتين، تبدأ الأولى في 15 / ‏03 /‏ 2023، وتشمل مهن مساعد طيار، مراقب جوي، ومرحل جوي بنسبة 100%، ومهنة طيار نقل جوي بنسبة 60%، ومهنة مضيف طيران بنسبة 50%.وتبدأ المرحلة الثانية في 04 /‏03 /‏ 2024، وتشمل مهن: طيار نقل جوي بنسبة 70%، مضيف جوي بنسبة 60%. ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة. ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، ويوفر القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.البصريات.. 1000 وظيفةشملت القرارات توطين «مهن البصريات» بنسبة 50% اعتباراً من 18 / ‏03 /‏ 2023 في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (4) عاملين فأكثر، وتشمل مهن: فني بصريات طبية، فني مختبر فيزيائي وفني بصريات، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد التخصصات الصحية؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5.500 ريال، و يوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية.كما شملت القرارات توطين منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات على مرحلتين، الأولى بنسبة 50%، والثانية بنسبة 100%، ومن أبرز المهن الموطنة مدير موقع، مساعد مدير، مدير جودة، مشرف مالي، مشرف موقع، رئيس مسار، فني فحص، مساعد فني فحص، فني صيانة، فني استعلامات، ومدخل بيانات ويوفر التوطين أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين، ويبدأ تنفيذ القرار بعد 12 شهراً من تاريخ إطلاقه.أما توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود فتضمن 14 نشاطاً فرعياً ويبدأ من 17 / ‏12 /‏ 2022، وشمل القرار التوطين بنسبة 100% لمهن الرؤساء التنفيذيين و60% لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا، 70% لوظائف المستوى الثاني للإدارة العليا، ويوفر القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية.100 % خدمة العملاءتوطين مهن خدمة العملاء بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعميده الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك اعتباراً من 17 /‏ 12 /‏ 2022. وتضمنت القرارات توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ.ويتضمن قرار التوطين منافذ البيع في بيع معدات الأمن والسلامة، بيع المصاعد والسلالم والسيور،، بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة، بيع معدات التموين والعربات الكهربائية، بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات، وبيع معدات وأدوات التغليف. وأبرز المهن في هذه الأنشطة مدير فرع، مشرف، أمين صندوق، محاسب زبائن، وخدمة العملاء، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ صدوره.