التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية الطاجيكية في العاصمة دوشنبيه.وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، استعرضت أوجه العلاقات بين المملكة وطاجيكستان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.