رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إعلان ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إطلاق شركة «داون تاون السعودية»، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة..

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن إطلاق ولي العهد شركة داون تاون السعودية في مختلف أنحاء المملكة ومنها مدينة تبوك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد ، التي سيكون لها أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة تلك المدن وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المناطق فيها وتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمدن والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متنوع، والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

مؤكداً بأن هذه المشاريع سوف تعود بالنفع - بإذن الله - على الوطن والمواطن.

سائلاً الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.