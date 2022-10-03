أعلنت السفارة السعودية في التشيك، نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي بعد أن تعرض لوعكة صحية، لاستكمال علاجه في المملكة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على المواطنين وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في براغ وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جرى صباح اليوم نقل مواطن بعد تعرضه لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة، لاستكمال علاجه في أرض الوطن».