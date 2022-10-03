استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام زيارته الرسمية التي استمرت يومين.ونقل الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحكومته ولشعب جمهورية أوزبكستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية، مؤكداً أن الزيارة تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات والعديد من التخصصات، منها قطاع الحج والعمرة تأكيداً لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما تسخّره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح الربيعة، أن موسم الحج الماضي سجل تأدية نحو 12 ألف أوزبكي فريضة الحج، بعد زيادة الأعداد لتأدية المناسك بعد انحسار تأثير جائحة (كوفيد 19)، فيما بلغ أعداد المعتمرين القادمين من جمهورية أوزبكستان خلال الشهرين الماضيين ما يزيد على 36 ألف معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصاً بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونياً من خلال منصة «نسك»، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع، موضحاً أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.والتقى الوزير في العاصمة طشقند وزير النقل محكموف الخوم روستاموفيتش، ومدير مركز الحضارة الإسلامية شاه عظيم مينوفاروف، كما اجتمع مع مفتي الديار الأوزبكية الشيخ نور الدين خالق نازروف، ووزير الشؤون الدينية في جمهورية أوزبكستان الدكتور عبدالغفور أحمدوف، وذلك في إطار توثيق التعاون بين البلدين في مجالات عدة، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.وجرى خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين الأوزبكستانيين، كما شهدت الزيارة بحث زيادة فعالية اللجان المشتركة في جوانب عدة بما فيها زيادة أعداد الرحلات بين البلدين.