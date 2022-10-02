انطلقت اليوم (الأحد) 2 أكتوبر 2022، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1444هـ التي تستمر 4 أشهر.

وإيذاناً ببدء الحملة بالجهات المقدمة للتطعيم بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة بمنطقة المدينة المنورة، دشن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة د. سامي بن سليم الرحيلي الانطلاق الفعلي لها، مؤكدا أهمية أخذ اللقاح واستهداف القيام بحملات توعوية وجولات تفقدية وإشرافية لمتابعة سير أعمال الحملة بالجهات المقدمة للتطعيم بالقطاعين الحكومي والخاص.

يذكر أن للحملة دورا كبيرا في تعزيز الصحة العامة للمجتمع وتخفيف عبء الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة، باستهداف تطعيم كل من بلغ 6 أشهر من العمر وأكبر، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة ومنهم: أصحاب الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة الوراثي أو المكتسب، والنساء الحوامل وكبار السن والممارسين الصحيين ومرضى الغسيل الكلوي، مع إمكانية تقديم اللقاح بمراكز لقاح كوفيد 19، إذ لا يوجد تعارض بأخذ اللقاحين في الوقت نفسه.

وتنحصر موانع إعطاء اللقاح لفئة الأطفال أقل من ستة أشهر، ومن لديه حساسية من البيض، ومن حدثت لديه سابقاً حساسية شديدة من جرعة لقاح الإنفلونزا ومن يعاني من مرض حاد مصحوب بحرارة عالية.