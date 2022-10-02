تسلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 في إطار جولتها الترويجية للرياضة الأولمبية بالمملكة، بحضور نائب المدير العام لدورة الألعاب السعودية الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة.

ونوَّه أمير منطقة جازان بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة بما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مؤكداً أن دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٢ تمثل خطوة مهمة في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، مثمناً المتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وانطلقت الشعلة من الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، مروراً بقرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي، وصولاً إلى ديوان الإمارة، حيث تناوب على حمل الشعلة محمد معيض (من ذوي الاحتياجات الخاصة بطل المملكة في رمي القوس)، ويوسف مسرحي (بطل ألعاب القوى، سباق 400 متر، وحامل الرقم الآسيوي والخليجي والعربي)، وبطلة المملكة في رفع الأثقال حنان العامري، والمدير التنفيذي لرابطة فرق الهواة بجازان التابع للاتحاد السعودي خالد عطيف، ونايف جابر الفيفي (أحد أبناء شهداء الواجب بجازان)، إضافة لعدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة.

وتهدف رحلة «الشعلة» الخاصة بدورة الألعاب السعودية إلى نقل رسالة سلام وصداقة إلى المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة، كما تهدف إلى زيادة التوعية والترويج للحدث الوطني الأكبر في تاريخ الفعاليات والرياضات المحلية في السعودية، وإلى الحث على متابعة أبطال السعودية في مشاركتهم بالدورة.

ومن المقرر أن تتوجه المسيرة بعد ذلك إلى منطقة الباحة، ومنها إلى محافظة العُلا، ثم إلى العاصمة الرياض، ومنها إلى أبها قبل أن تُختتم مسيرة الشعلة يوم 10 أكتوبر في العاصمة الرياض.

يُذكر أن العاصمة الرياض تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي سعودي خلال المدة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الحالي، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون أكثر من 200 نادٍ، يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية.