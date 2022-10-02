أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اكتمال تشغيل المشروع الحديث لمدرسة المضايا المتوسطة للبنات وانتقال جميع منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات إليه، وذلك بعد استلامه من المقاول، وتزويده بالتجهيزات المدرسية المختلفة، إذ وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي على مشروع المبنى المدرسي خلال جولته التي أجراها يرافقه المساعد للخدمات المساندة ومديرو الإدارات ذات العلاقة.

وأكد عقدي أهمية هذا المشروع التعليمي الحديث الذي يأتي ضمن خطط وزارة التعليم لتقليص المباني التعليمية والإدارية المستأجرة والاستغناء عنها بمبان حكومية ومعالجة نظام الفترتين، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة الداعمة للعملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة، والساعية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لاحتياجات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية المختلفة، منوها في الوقت ذاته باهتمام وحرص أمير المنطقة ونائبه لكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية بالمنطقة.

ورفع عقدي شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه على دعمهما لاحتياجات المنطقة من المباني التعليمية المختلفة، ومتابعتهما تنفيذ هذا المشروع التعليمي الحديث والعمل على تذليل مختلف الصعاب، بهدف توفير بيئة تعلم حديثة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، مبينا أن هذا المشروع سيسهم في تغطية النمو في أعداد الطالبات وسيساعد على تلافي الكثافة العالية في بعض المباني المدرسية القائمة، ما يحقق تعليما جيد النوعية.

وكشف مدير التعليم أن مشروع مدرسة المضايا المتوسطة للبنات، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11.830.000 ريال، من المشاريع الحديثة التي تلبي المتطلبات المستقبلية، وتوفر بيئة تعليمية تربوية جاذبة لبناتها الطالبات، وتساعد في تعزيز دور المعلمات، بفضل مواصفاته الهندسية والفنية، وتجهيزاته المدرسية الحديثة، من أثاث مدرسي ووسائل تعلم ومستلزمات تعليمية مختلفة.

وتجول عقدي داخل المبنى الذي يستوعب 650 طالبة، ويتكون من 3 طوابق، تحوي 18 قاعة تعلم، وصالة رياضية حديثة، إضافة إلى معمل لغات ومعمل حاسب آلي وصالة متعددة الأغراض وصالة مصادر التعلم وقاعة تدبير منزلي و6 غرف إدارية وغرفة استقبال وأخرى للحراسات المدرسية. وثمن مدير عام التعليم المكلف جهود الخدمات المساندة وإدارات المباني والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لهذا المشروع.